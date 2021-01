Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu anunța ca se va vaccina impotriva COVID-19 sambata, dupa ce președintele Klaus Iohannis spunea, marți, ca va face același lucru vineri. „Sambata ma vaccinez. Și va fi public”, anunța premierul Florin Cițu. El a transmis ca obiectivul sau este ca in luna septembrie…

- Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a declarat, miercuri, intr-un comunicat de presa, remis AGERPRES, ca judetul Neamt va primi peste 711 milioane lei de la Guvern pentru proiectele Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL). Cozmanciuc a precizat ca Guvernul condus de premierul…

- Președintele POL Dan Mașca a postat pe facebook opinia lui referitoare la vaccinarea anti-Covid. Pana acum este singurul politician din Mureș care și-a exprimat parerea public despre acest subiect extrem de prezent in aceste zile. "De vaccinat ma voi vaccina mai incolo, mai spre toamna anului viitor,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat președintelui Klaus Iohannis stadiul negocierilor pentru formarea coaliției de centru-dreapta și ca i-a transmis cele doua propuneri pe aprobate de conducerea PNL: Florin Cițu-premier și Ludovic…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a reafirmat ca Guvernul nu isi propune sa scada salariile, ci sa creasca veniturile romanilor „pe baze economice realiste", intr-o interventie la un post de televiziune, transmite News.ro. In momentul in care i s-a atras atentia asupra deficitului bugetar, Ludovic Orban…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca cresterile salariale din sectorul public trebuie sa urmeze cresterile din sectorul privat pentru ca sustenabilitatea unor salarii in sectorul public, a unor cheltuieli in sectorul public trebuie sa fie data…

- Bogdan Toader, presedintele PSD Prahova, a facut un apel catre guvernanti prin care solicita transparenta in cheltuirea banului public, cu referire la bugetul pe anul viitor. In plus, Toader il acuza pe ministrul de Finante, Florin Citu, ca ii sfideaza pe romani atunci cand spune ca prezentarea proiectului…

- Politistii au aplicat 11 sanctiuni contraventionale, in valoare de 21.000 de lei, dupa masa organizata la un restaurant din Sarata Monteoru, la care a participat si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. In spatiul public au aparut imagini cu Marcel Ciolacu stand la masa, la un restaurant,…