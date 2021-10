Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Dacian Cioloș a declarat, la B1TV, ca, daca va merge pe varianta guvernului minoritar, se va prezenta in Parlament cu un program de reforme și masuri, informeaza Digi24.„Prioritatea noastra este sa cautam sa reconstruim aceasta majoritate politica, dar, dupa ce vom avea aceste discuții…

- PNL condiționeaza discuțiile cu Dacian Cioloș Dacian Cioloș. Foto: Arhiva/ gov.ro. PNL va discuta cu Dacian Cioloș dupa ce acesta va gasi soluția unei majoritați în Parlament împreuna cu PSD și AUR, aliații sai de la moțiunea de cenzura, pentru a forma un guvern stabil - a declarat…

- „PNL nu are majoritate și atunci nu am avansat o propunere de premier”, a spus președintele PNL.Florin Cițu a spus ca in acest moment majoritatea care a votat demiterea sa este formata din PSD, USR și AUR și ei ar trebui sa vina cu o soluție dupa moțiunea de cenzura care a trecut.„Vreau sa ii asigur…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca social-democrații vor refuza sa faca o propunere de prim-ministru in cazul in care guvernul Cițu va pica la moțiunea de cenzura, iar președintele Klaus Iohannis le va cere sa vina cu un nume. Ciolacu a declarat marți, la Romania TV, ca PSD alege varianta alegerilor…

- Despre refacerea coalitiei de Guvernare, Csoma Botond, a declarat ca trebuie gasita o solutie de compromis.„Nu stiu care va fi soarta coalitiei. Nu exista alternativa la aceasta majoritate in acest moment. Nu cred ca am putea forma o alta majoritate. Trebuie sa gasim o solutie de compromis ca sa continuam…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca președintele Klaus Iohannis poate rezolva criza guvernamentala in care se afla Romania in prezent chiar astazi daca dorește și are și obligația constituționala de a se implica pentru a media intre cele doua parți, relateaza Digi24 . El a precizat…

- Dezbaterile electorale din PNL și USR PLUS au aruncat Romania in aer. Coaliția guvernamentala s-a rupt dupa ce USR PLUS l-a acuzat pe premierul Florin Cițu, candidat la șefia PNL, ca aproba Programul Anghel Saligny (PNDL 3) pentru a cumpara cu bani public primarii PNL și astfel aceștia in Congresul…

- ​Ludovic Orban se delimiteaza de Florin Cîțu, acuzând ca plecarea oricarui partid din actuala Coaliție de guvernare lasa „România la cheremul PSD”. El a precizat ca nu va participa la ședința conducerii PNL convocate de tabara Cîțu, el nefiind informat și consultat…