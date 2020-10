Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat miercuri ca agentia de rating Moody's a mentinut ratingul de tara pentru Romania in evaluarea pe care a facut-o, subliniind ca in raportul Moody's se spune foarte clar ca "mentinerea ratingului de tara in viitor depinde foarte mult de…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat, miercuri seara, la inceputul sedintei de Guvern, ca Agentia de rating Moody's - prima dintre agentiile de profil care a finalizat raportul pentru Romania - a mentinut ratingul tarii noastre, apreciind decizia Guvernului de la Bucuresti de a nu…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat discutii foarte dure cu agentiile de rating in perioada urmatoare si i-a propus liderului PSD, Marcel Ciolacu, sa participe la aceste discutii si sa-si prezinte planurile pentru perioada urmatoare. "Este momentul sa facem diferenta intre oamenii politici…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat, marti, la Piatra-Neamt, ca intentia PSD de a modifica rectificarile bugetare, avand ca principal scop majorarea pensiilor cu 40%, este un "act criminal". Florin Citu a subliniat ca Romania se afla intr-o perioada dificila, similara celei dinaintea…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma, miercuri seara, ca nu a exagerat cu nimic in momentul in care a afirmat ca „PSD este un pericol pentru sanatatea economica a Romaniei”, referindu-se la amendamentele adoptate de comisiile reunite de buget. „PSD a votat sa creasca deficitul…

- Valoarea punctului de pensie va creste cu 14% de la 1 septembrie 2020, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei, potrivit proiectului de rectificare bugetara publicat joi de Ministerul Finantelor Publice (MFP) si preluat de Agerpres. „Se propune ca incepand cu 1 septembrie 2020 valoarea punctului de pensie…

- Economia Romaniei a scazut cu 12,3% in trimestrul al doilea, fața de primul trimestru, cea mai mare contracție din 1997 Economia Romaniei a consemnat un declin de 12,3% in trimestrul doi al acestui an comparativ cu primul trimestru, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica.…