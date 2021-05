Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat, joi, ca a cerut o informare a Corpului de control referitoare la modul de implementare a Campaniei ‘O padure cat o tara’. Premierul a fost intrebat, in cadrul unei conferinte de presa, daca a vazut ancheta Recorder conform careia in cadrul Campaniei ‘O padure cat…

- Reporterii Recorder au verificat stadiul campaniei de impadurire ”O padure cat o țara”, campanie susținuta puternic de catre președintele Klaus Iohannis, dar și de catre mai marii din Guvern. Jurnaliștii au urmat harta digitala, realizata de Ministerul Mediului, care indica cați pomi au fost…

- Florin Cițu preia Ministerul Sanatații. Pana cand va fi interimar. Premierul Florin Cițu preia ministerul Sanatații, dupa ce l-a demis pe Vlad Voiculescu. Palatul Cotroceni a anunțat miercuri ca președintele Klaus Iohannis a semnat decretul. Prim-ministrul a anunțat ca preia interimatul la Ministerul…

- Copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, are prima reacție publica dupa demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, acuzându-l pe premierul Florin Cîțu ca a procedat „absolut inacceptabil”. „Modul în care a procedat Florin Cîțu, înaintând…

- Primarila Sectorului 5 anunța concedieri dupa ce primarul Cristian Piedone a sesizat o serie de nereguli privind modul in care a fost efectuata deszapezirea strazilor. Astfel, in urma unui control pe raza teritoriala a sectorului, Edilul a constatat ca din cele aproape 40 de utilaje disponibile,…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca se vor face verificari pentru a vedea daca Ministerul Sanatatii a respectat legislatia cand a publicat date referitoare la epidemia de COVID-19, defalcat, pe județe și localitați. Intrebat de jurnaliști, la Palatul Parlamentului, ce parere are despre faptul ca Ministerul…

- „Am fost intrebat de o strategie pe termen lung pentru Complexul Energetic Hunedoara si le-am spus despre separarea CEH in doua entitati, o entitate care sa contina Centrala de la Paroseni cu cele patru mine pe care le avem, doua in procedura de inchidere – Lonea si Lupeni si Vulcanul cu Livezeni care…

- Premierul Florin Citu considera ca discutia privind introducerea unui "pasaport de vaccinare" pentru accesul in supermarket, cafenele, restaurante este "prematura", campania de imunizare anti-COVID aflandu-se la inceput. "Nu am avut aceasta discutie in Guvern. Nu…