„Împreună pentru Siguranță": ISU Maramureș machează Ziua informării Preventive In fiecare zi de marti – 13 este marcata Ziua informarii Preventive, derulata anul acesta sub sloganul „Impreuna pentru Siguranța". Cu aceasta ocazie, specialiști ai Inspecției de Prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș, impreuna cu mai mulți voluntari, vor desfașura o serie de activitați de informare preventiva. "Astfel, pompierii și voluntarii vor fi prezenți in mai multe puncte de informare organizate in centrele comerciale din Baia Mare, cu pliante pe teme de prevenire și comportament in situații de urgența, oferind informații despre modalitați de prevenire a situațiilor de urgența, respectiv…

