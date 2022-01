Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu, președintele PNL, continua conflictul cu PSD pe tema renegocierii PNRR, in privința plafonului pensiilor in produsul inter brut (9,4%). Cițu publica un grafic referitor la evoluția procentului pensiilor in PIB in ultimii 6 ani, din care reiese ca in guvernarile PSD acest procent…

- “Adevarul despre cheltuielile cu pensiile % din PIB”, a scris Florin Citu, pe Facebook, joi seara, postarea avand hashtag: #UCantHandleTheTruth. El a publicat un grafic din care reiese ca in 2016 cheltuielile cu pensiile pe baza de contributivitate reprezentau 6,76% din PIB, in 2017 – 6,66%, in 2018…

- Presedintele PNL Florin Citu a declarat, joi, ca nu este de acord cu renegocierea PNRR, asa cum intentioneaza cei de la PSD, el precizand ca si atunci cand s-a format coalitia s-a stabilit ca nu se va reveni asupra acestui Plan National de Regresare si rezilienta. Citu a explicat ca o renegociere a…

- Dan Vilceanu a afirmat, vineri seara, la Digi 24, ca reforma pensiilor este foarte importanta. ”Cred ca este reforma pe care toti romanii o asteapta. E foarte complicat sa vorbesti despre reforma pensiilor in Romania, cata vreme pentru foarte multi dintre romani reforma inseamna sa le cresti pensia…

- Prima cerere de plata pe care Romania o va face in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va avea loc in trimestrul doi din acest an, cand vom putea trage aproximativ 2 miliarde de euro din partea de granturi si 900 de milioane de euro din partea de imprumuturi, a declarat, joi,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, critica decizia autoritatilor romane de a negocia in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) conditionalitati privind alocarea unui anumit procent din Produsul Intern Brut (PIB) catre fondul public de pensii, el considerand ca printr-o astfel de masura pensionarii…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, a anunțat vineri ca a fost aprobata in Guvern Ordonanta de Urgenta care reglementeaza cadrul institutional, fluxurile financiare si modul de verificare a utilizarii fondurilor alocate Romaniei prin Planul National de Redresare si Rezilienta.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a criticat vineri obiectivul din Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) ca totalul cheltuielilor publice brute cu pensiile sa nu depașeasca 9,4% din PIB în perioada 2022-2070. 'Critic acest 9,4% prins în PNRR pentru ca nu-l înțeleg.…