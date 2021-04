Cîțu a ocolit răspunsul când a fost întrebat dacă are în vedere demiterea ministrului Bode Întrebat de ziariștii prezenți la conferința daca are de gând sa-l de mita pe ministrul Bode de la Interne dupa cazul barbatului decedat dupa intervenția brutala a polițiștilor,Cîțu a evitat raspunsul spunând ca a discutat cu ministrul Bode și a primit garanția ca va fi o ancheta rapida, dar susține ca nu are toate datele.

Premierul a vorbit și despre evaluarea miniștrilor din cabinetul sau spunând ca pâna acum a primit rapoarte de la miniștrii USR-Plus.

Barbatul care a murit dupa o intervenție a Poliției în Argeș a avut o moarte violenta, în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul legist al cazului de la Pitești, Dan Manu, a prezentat duminica, intr-o conferinta de presa la Pitesti, rezultatele autopsiei in cazul barbatului decedat dupa ce a fost imobilizat de polițiști. „Dorim sa prezentam rezultatele preliminare ale autopsiei. (…) Am constatat ca moartea a fost violenta,…

- Barbatul care a murit dupa o intervenție a Poliției in Argeș a avut o moarte violenta, in urma asfixiei mecanice, dupa comprimarea gatului și toracelui, a declarat duminica dimineața, medicul șef legist din Argeș, Dan Manu.

- Barbatul de la Pitesti, care a murit dupa ce a fost pus la pamant de politisti, a fost asfixiat, a spus, duminica dimineata, medicul legist, in urma autopsiei care a fost realizata astazi. „Cauza mortii este asfixia mecanica”, a declarat medicul legist. In plus, cauza mortii a fost una violenta”,…

- Medicul legist a prezentat duminica primele concluzii ale anchetei in cazul barbatului decedat dupa ce a fost imobilizat de polițiști. Moartea fost violenta, barbatul a murit asfixiat in urma comprimarii parților moi ale gatului și ale toracelui. De asemenea, medicul legist susține ca victima avea mai…

- Barbatul care a decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti avea o alcoolemie de 2 la mie, a declarat, duminica, medicul-sef Dan Manu, care a prezentat rezultatele autopsiei, intr-o conferinta de presa la Pitesti. "Laboratorul de toxicologie medico-legala m-a informat…

- Moartea barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti a fost una violenta, survenita in urma unui politraumatism, iar cauza imediata de deces a fost asfixia mecanica, a declarat, duminica, medicul sef Dan Manu, care a prezentat rezultatele autopsiei,…

- Barbatul de la Pitesti, care a murit dupa ce a fost pus la pamant de politisti, a fost asfixiat, a spus, duminica dimineata, medicul legist, in urma autopsiei care a fost realizata astazi. „Cauza mortii este asfixia mecanica”, a declarat medicul legist. In plus, cauza mortii a fost una violenta, a precizat…

- Cițu a precizat, joi, la dezbaterea online cu tema ”Recuperarea post-pandemie si drumul spre o noua economie”, ca reforma in sectorul public a inceput prin stoparea cresterii anvelopei salariale, masura care ar urma sa fie decisa si pentru anul viitor, și ca alte componente sunt digitalizarea si restructurarea…