- Directiva privind restructurarea este cu un pas mai aproape de implementare, dupa ce proiectul de lege privind transpunerea sa in legislatia nationala a trecut de Senat si va fi trimis la Camera Deputatilor, care este for decizional.

- PSD saluta decizia Comisiei Europene de a adopta un cadru temporar de criza care permite statelor membre sa extinda ajutoarele de stat/compensațiile pentru daunele suferite de companii in actualele „circumstanțe excepționale pe care le traim”.Astfel, iși gasesc o prima concretizare eforturile și apelurile…

- Proiectul de lege care transpune Directiva Europeana 2019/1023 in domeniul prevenției și restructurarii de business și care va schimba legea insolvenței in Romania aduce reglementari pre-insolvența utile companiilor, in special a IMM-urilor: avertizarea timpurie și acordul de restructurare. Proiectul…

- Informații de ultima ora, surse politice au dezvaluit ca zilele trecute ar fi existat o intalnire intre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca și ministrul Muncii, Marius Budai. „Acum cateva zile, la o intalnire Ciuca-Budai-Iohannis, la Cotroceni, președintele Iohannis a fost…

- Aproape doua treimi din site-urile verificate intr-o acțiune derulata la nivel european sub coordonarea Comisiei Europene au generat indoieli cu privire la fiabilitatea recenziilor, iar 55% dintre acestea ar putea incalca Directiva privind practicile comerciale neloiale.