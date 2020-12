Pe final de an, o recomandare literara. Ca sa intram mai ușor in 2021. Și, posibil, pentru a ințelege mai bine ceea ce ni s-a intamplat in 2020. Ducand dorul lui 2019. In linii largi, „Gandacul” lui Ian McEwan este despre 2020, ca și despre 2019 ori 2021. Deși are ca pretext Brexitul și ca […] Articolul Citiți-l pe McEwan! apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .