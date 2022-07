Stiri pe aceeasi tema

- Intoarsa din vacanța petrecuta in Mykonos, Simona Halep i-a adus la Snagov de la Nisa pe francezii Arnaud Restifo, partenerul ei de antrenament, și Candice Gohier, fizioterapeuta angajata, pentru ea, de Patrick Mouratoglou.Semifinalista la Wimbledon, Simona nu ascunde regretul ca turneul londonez nu…

- Simona Halep (30 de ani, 16 WTA) a plecat in Statele Unite ale Americii, acolo unde va juca la turneul „Citi Open” (30 iulie - 7 august), de la Washington. Va fi primul turneu din nou sezon pe hard pentru jucatoarea din Romania, care are ca obiectiv principal caștigarea US Open (29 august - 11 septembrie).…

- Antrenorul Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, a declarat ca sportiva din Constanța, aflata acum pe locul 16 mondial, nu și-a propus un obiectiv pentru US Open, competiție care incepe la finalul lunii august. „Noi avem un scop in ceea ce privește abordarea, modul in care joaca”, a explicat Mouratoglou.„Nu…

- Simona Halep, 30 de ani, 16 WTA, a fost impreuna cu familia intr-o vacanța de vis in Grecia, dupa turneul de Mare Șlem de la Wimbledon, unde s-a oprit in semifinale, informeaza Gazeta Sporturilor . Din vechea Elada, jucatoarea de tenis a publicat mai multe poze din concediu, alaturi de care a scris:…

- Simona Halep a revenit in Romania dupa infrangerea dureroasa in fața Elenei Rybakina din semifinalele Wimbledon 2022. Fosta lidera mondiala a vorbit la intoarcerea in țara despre impactul major adus de Patrick Mouratoglou in cariera ei, cat și despre rezultatele din ultima perioada.

- Simona Halep a servit 10 asi in meciul cu Amanda Anisimova si s-a impus dupa doar 56 de minute de joc, scor 6-2, 6-1. Fosta lidera WTA a obtinut calificarea in semifinalele turneului pe iarba de la Bad Homburg (de categorie 250), faza a competitiei in care o va intalni pe Bianca Andreescu. Eleva lui…

- Calificata in semifinalele turneului de la Birmingham, Simona Halep a aflat numele adversarei pe care o va intalni in primul tur al coimpetiției "WTA 250" de la Bad Homburg (18-25 iunie), in urma tragerii la sorți care a avut loc vineri.

- Simona Halep evolueaza incantator sub indrumarea lui Patrick Mouratoglou. Calificata in sferturi la competiția de categorie „WTA 1.000” de la Madrid, sportiva din Romania a caștigat un pariu impotriva noului ei antrenor, obligandu-l sa faca mai multe flotari dupa o noua victorie la Caja Magica.​