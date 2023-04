Stiri pe aceeasi tema

- Nori de fum negru au acoperit centrul orasului Hamburg, oraș din Germania, dupa un incendiu izbucnit duminica la doua depozite situate la est de centru ,potrivit Agerpres Potrivit Reuters, politia din oras i-a informat pe localnici de posibila existenta a unor particule toxice in

- 385 de persoane au fost evacuate, miercuri, dupa ce pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit in stația de metrou Uralmash din Ekaterinburg, Federația Rusa, informeaza agenția rusa de presa Interfax.Potrivit departamentului regional al Ministerului Situațiilor de Urgența, incendiul a fost cauzat…

- O persoana a murit vineri, intr-un accident pe A5, intre Bruchsal și Karlsruhe, in Germania. Potrivit primelor constatari, presupusa cauza a accidentului ar fi faptul ca șoferul vinovat, un camionagiu, era sub influența alcoolului, scrie portalul regional de știri Badische Neueste Nachrichten.Potrivit…

- In mod miraculos, șoferul, 59 de ani, care a zburat prin aer 25 de metri de pe un pod demontat de pe A 44, a suferit rani minore, a transmis Poliția Koln, landul german Renania de Nord-Westfalia, scrie Bild.Persoane necunoscute au indepartat barierele care indicau șantierul in lucru și semnele de redirecționare…

- Este alerta la Aninoasa, in județul Hunedoara, unde trebuie evacuate de urgența cateva sute de persoane care locuiesc in cladiri șubrezite, dupa cutremurele care au avut loc in Oltenia in ultima perioada.

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sambata, inainte de summitul UE-Ucraina de saptamana viitoare, ca Ucraina beneficiaza de sprijin neconditionat din partea blocului comunitar si ca aceasta tara trebuie sa reziste in fata atacurilor rusesti pentru a apara valorile europene, relateaza…

- Greta Thunberg a fost reținuta alaturi de alți activiști in timpul protestelor impotriva demolarii unui sat pentru a face loc extinderii unei mine de carbune. Ea a fost eliberata dupa un control de identitate, potrivit poliției. Thunberg a fost reținuta in timp ce protesta la mina de carbune deschisa…

- Un barbat de 68 de ani a suferit arsuri si a fost transportat la spital, iar alte 14 persoane au fost evacuate din apartamente, in urma unei explozii care s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un bloc de locuinte din municipiul Giurgiu. Explozia a fost provocata probabil de barbatul care…