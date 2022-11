Cît cîntărește Pămîntul? Sistemul Internațional de Unități a fost modificat Experții au votat pentru o expansiune a Universului – sau, cel puțin pentru terminologia oficiala, conținind patru prefixe, prin care putem descrie ceea ce este extrem de mic și absurd de mare, transmite ziarulnational.md. Sistemul Internațional de Unitați (SI) a adoptat recent, in cadrul unui vot la Conferința generala privind greutațile și masurile de la Versailles, patru noi prefixe cu aplic Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

