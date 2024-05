Stiri pe aceeasi tema

- ”Intram in aceste batalii electorale din 2024 cu cea mai valoroasa resursa a noastra, resursa umana. De departe, avem cea mai valoroasa resursa umana dintre toti competitorii politici care s-au inscris in aceasta competitie. Am reusit, printr-o buna organizare, sa depunem liste complete in peste 95%…

- ”Am si o veste proasta pentru voi, ea tine de vara aceasta. (..) Vreau sa va informez ca nu o sa aveti vacanta si vreau sa va rog sa nu aveti vacanta, pentru ca batalia pe care o ducem pe 9 este una extrem de importanta, pentru ca va pozitiona PNL, dar batalia noastra cea mai dificila in acest an o…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat miercuri ca, daca fac ce trebuie, candidatul liberal la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, va fi intre 24% si 28%, exact cum va fi si Gabriela Firea si Nicusor Dan si astfel PNL are o sansa istorica la PMB.

- ”Stiu ca parea ca intra cu a doua sansa. Eu va spun ca daca facem ce trebuie si daca campania o ducem la nivelul la care a inceput-o, cu turarea motoarelor, Sebastian Burduja, avem o sansa istorica pentru Capitala. Si nu o spun doar din respect si din drag pentru Sebastian (..) ci pentru ca in acest…

- Prezent la București, antropologul francez Christian Bromberger, fost profesor la Universitatea Aix-Marseille și expert in studii itaniene, a vorbit despre fenomenul suporterilor echipelor de fotbal, intre vechile valori locale, financializare și globalizare. Bromberger (77 de ani) a explicat, din punct…

- Primarul Capitalei va fi Catalin Cirstoiu, pentru ca are in spate doua partide uriașe, afirma prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan. El afirma ca intr-o situație similara a fost Traian Basescu, cand a caștigat alegerile pentru PMB. „Primarul Capitalei va fi Catalin Cirstoiu, pentru ca are in spate…

- Deputatul Andi Cristea a participat, alaturi de ambasadorii straini acreditați la București, la conferința internaționala organizata de Diplomacy 360 sub titlul „Geopolitica și diplomația tehnologiilor disruptive emergente”. In calitate de raportor general pentru tehnologie și știința al Consiliului…

- Vorbim despre Ordonanta de Urgenta care comaseaza alegerile locale cu cele europarlamentare care ar urma sa aiba loc pe data 9 iunie. Acest act normativ vorbeste si despre mandatele alesilor locali. Concret, permite acestora sa treaca la un alt partid cu 60 de zile inainte de aceste alegeri, fara sa-si…