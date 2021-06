Stiri pe aceeasi tema

- Explozia a avut loc in jurul orei 18:30, iar incendiul care a fost cauzat in urma deflagratiei a fost lichidat de pompieri in jurul orei 19:20. "Cisterna incarcata cu motorina rasturnata pe DN 21A, intre localitatile Baraganu si Tandarei, a explodat, fara a fi inregistrate victime", au informat reprezentantii…

- La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD de la Garda de Intervenție Insuraței și de la Punctul de lucru Dudești. ”Cisterna circula dinspre Braila spre Țandarei și era condusa de un cetațean de 61 de ani din Republica Moldova. Autovehiculul s-a…

- Patru mașini, printre care și o cisterna cu acid fosforic, au fost implicate sambata dimineața intr-un accident produs pe DN24, in partea de nord a județului Galați. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 24 Tecuci-Tișița, in apropierea…