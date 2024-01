Cirque du Soleil bate un record la București: 7 spectacole la Romexpo. Prețurile biletelor nu sunt mici! Cirque du Soleil, cel mai faimos circ din lume deschide seria spectacolelor anului in Romania cu nu mai puțin de șapte reprezentații la Romexpo. Inițial au fost anunțate doar patru spectacole la pavilionul expozițional, insa cererea mare de bilete i-a facut pe organizatori sa negocieze alte trei reprezentații avand in vedere ca efectivul de artiști și logistica se va afla in acea perioada la București (15-18 februarie a.c.) Nu mai puțin de 100 de persoane dintre care 52 de artiști (din 25 de țari) aduc producția ”OVO”. ”O experiența captivanta, o intruziune plina de culoare intr-o noua zi din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

