Cireșele, printre cele mai scumpe trufandale Ciresele sunt in aceasta perioada printre cele mai scumpe trufandale din pietele Capitalei. Cine nu iși poate stapani pofta, va avea de platit pana la 60 de lei pe kilogram. Puțin mai ieftine sunt cele mai mici și mai necoapte. Toate sunt importate din Grecia sau Bulgaria. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

