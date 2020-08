Circulatie intrerupta pe Autostrada A2 - Bucuresti-Constanta. Un accident rutier neobisnuit

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 17, sensul catre Capitala, in apropierea localitatii Cernica, judetul Ilfov, o autoutilitara incarcata cu legume a intrat in coliziune cu glisiera metalica si s a rasturnat pe partea carosabila. Din primele date, in urma impactului, o persoana de sex masculin este incarcerata si se asteapta interventia echipajelor specializate. Traficul rutier este intrerupt complet pe sensul ca ...