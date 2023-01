Circulație îngreunată pe un drum național din vestul țării, după ce zăpada a doborât un copac. Sfaturile autorităților Aproape jumatate din țara se afla sub avertizare cod galben sau cod portocaliu de „cantitați insemnate de precipitații sub forma de ploaie și ninsoare, viscol și intensificari ale vantului”. In prima parte a zilei, pompierii petroșeneni au acționat pentru inlaturarea efectelor negative cauzate de ninsoarea abundenta. Astfel, in localitatea Paroșeni (județul Hunedoara), pe DN 66A, […] Articolul Circulație ingreunata pe un drum național din vestul țarii, dupa ce zapada a doborat un copac. Sfaturile autoritaților a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

