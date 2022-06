Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, se inchide circulatia rutiera pe DN 57, intre km 65+100 – 65+400, (in apropierea localitații Cozla), judetul Caras-Severin. Se vor executa lucrari de impușcare cu explozibil in vederea stabilizarii și consolidarii versantului la poziția km 65 +200.Traficul urmeaza a se desfasura deviat, pe…

- DRDP Timisoara informeaza ca incepand de azi circulatia e inchisa pe DN 57, in apropierea localitatii Cozla, din judetul Caras-Severin, pana in 5 iulie. In zona sunt executate lucrari de impușcare cu explozibil in vederea stabilizarii și consolidarii unui versant. Drumul e blocat, mai exact intre km…

- Traficul auto va fi intrerupt in aceasta dimineata timp de aproximativ doua ore pe strazile Anastasie Panu si Palat. De la ora 9.45 va avea loc ceremonialul militar organizat cu ocazia Zilei Drapelului National, iar manifestarile vor fi organizate in zona Institutiei Prefectului - judetul Iasi. Inainte…

- MOLDOVA NOUA – Asta este și dorința declarata a celor de la CupruMold Mining, care spera ca, odata ce investiția se va pune pe roate, va crește și numarul tinerilor care aleg o cariera in minerit, inca din anii de liceu! Vremurile bune, demult apuse pentru marile centre industriale s-ar putea sa fie…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, din 7 mai pana pe 3 iunie, pentru efectuarea unor lucrari de reparație și inlocuire efectuate la rosturile de dilatație, este inchisa circulația pe calea 1 (sens București – Pitești) a Autostrazii A1, intre kilometrii 108+500…

- Salvatorii intervin in urma unui accident rutier produs vineri, 15 aprilie, pe DN6, in zona localitații Teregova, in care au fost implicate doua microbuze și un autoturism, transmite ISU Caraș-Severin. 10 persoane au fost ranite, o fetița de 11 ani e in stop cardio-respirator.UPDATE ora 15.10. Potrivit…

- Un grav accident grav s-a petrecut in urma cu puțin timp pe DN6, in zona localitații Teregova, fiind implicate doua microbuze și un autoturism. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, la Teregova, județul Caraș-Severin, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Potrivit…

- Un numar de 21 de perchezitii domiciliare au fost facute in judetele Caras-Severin, Timis si Dolj, la persoane care se ocupau cu traficul de droguri de risc si mare risc, de traficul cu arme si plasarea de moneda contrafacuta. 30 de persoane vor fi duse la audieri, potrivit news.ro. Fii la…