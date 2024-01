Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este oprit luni temporar pe DN 57B, intre localitatile Anina si Bozovici, in judetul Caras-Severin, dupa ce bucati de stanca si copaci au cazut pe carosabil. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit temporar pe DN 57B, intre localitatile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit temporar pe DN 57B, intre localitatile Anina si Bozovici, judetul Caras Severin, dupa ce bucati de stanca si copaci s au desprins de pe versant si au cazut pe carosabil. Se actioneaza pentru degajarea suprafetei…

- Traficul spre Constanta este blocat sambata dimineata in zona localitatii Mihail Kogalniceanu dupa ce un autocamion incarcat cu cereale s-a rasturnat, soferul fiind ranit, potrivit news.ro”Pe DN 2A, in zona localitatii Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, un autocamion incarcat cu cereale s-a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca un cap tractor de TIR a cazut de pe un pod, pe DN 6 Orșova – Caransebeș, in zona localitații Valea Timișului, județul Caraș-Severin. Polițiștii au stabilit ca, in timp ce un barbat, cetațean turc, in varsta de 45 ani, conducea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 7 Deva-Arad, intre localitațile Sambateni și Vladimirescu, județul Arad, un autocamion a derapat... The post Traficul intre Vladimirescu și Sambateni a fost reluat. Un camion a derapat și a blocat circulația aproximativ…

- UPDATE 17.13Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca circulatia rutiera a fost reluata partial, intre kilometrii 160 212, peambele sensuri de mers. Astfel, mai ramane inchis traficul intre kilometrii 144 105 in directia catre Bucuresti, precum si intre kilometrii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora 12:00 , nu sunt autostrazi sau drumuri nationale cu circulatia blocata din cauza conditiilor meteorologice.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora 12:00 ,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 Orsova Caransebes, in zona localitatii Buchin, judetul Caras Severin, a avut loc un accident rutier intre doua autovehicule, soldat cu ranirea a doua persoane, ce sunt evaluate medical. Traficul rutier este oprit pe…