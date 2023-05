Circulație închisă temporar pe o stradă din nordul Timișoarei, pentru asfaltare Primaria Timișoara a anunțat ca, in vederea realizarii lucrarilor de așternere a stratului de legatura și a stratului de uzura, traficul rutier va fi inchis pe strada Martir Remus Raduleț, pe tronsonul cuprins intre Aleea Speranței și strada Liniștei, in doua zile din aceasta saptamana. Prima etapa a lucrarilor va avea loc miercuri, 3 mai […] Articolul Circulație inchisa temporar pe o strada din nordul Timișoarei, pentru asfaltare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

