- O camioneta care transporta electrocasnice s-a rasturnat, luni, pe DN 6, in zona localitații Plugova, județul Caraș-Severin. Traficul rutier se desfașoara ingreunat, printr-o parcare din zona, relateaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca…

- Traficul rutier este restricționat, marți, pe prima banda și pe banda de urgența a Autostrazii București – Pitești, dupa ce un camion incarcat cu nisip s-a rasturnat, anunța MEDIAFAX.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a transmis ca pe autostrada A1 București -Pitești,…

- Traficul pe DN 17 este blocat vineri in localitatea Paltinoasa, județul Suceava, dupa ce bariera de la o trecere la nivel cu calea ferata a ramas blocata, anunța MEDIAFAX.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca pe DN17, pe raza localitații Paltinoasa, județul…

- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate, marți, pe Centura Capitalei, dupa ce un TIR a derapat și s-a rasturnat in afara drumului. Nu sunt persoane ranite, relateaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a transmis, marți dimineața, ca traficul se…

- O cisterna incarcata cu kerosen s-a rasturnat, luni dupa-amiaza, pe centura de est a orașului Ploiești, in urma unui accident. O persoana a fost grav ranita, existand informații ca ar putea fi chiar decedata. Traficul este blocat.Citește și: Traian Basescu, in seara alegerilor: Eu ma duc sa-mi…

- Traficul este intrerupt, marti dimineata, pe DN 2, in zona municipiului Buzau, dupa ce o cisterna incarcata cu 24 de tone de substanta volatila s-a rasturnat, fiind risc ridicat de explozie, a informat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, evenimentul…

- Traficul feroviar este intrerupt, luni dupa-amiaza, pe magistrala 900, in județul Caraș-Severin, dupa ce un tren de marfa a accidentat mortal un barbat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe magistrala 900, la kilometrul feroviar 459+200…

- Doua persoane au murit, astazi, in urma impactului dintre doua mașini pe DN 68, in județul Caraș-Severin. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN68 Hațeg – Caransebeș, pe raza localitații Voislova, județul Caraș-Severin. In accident au…