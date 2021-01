Circulația trenurilor reținută din cauza... unei lebede O lebada a fost motivul reținerii circulatiei a 23 de trenuri, timp de o ora, pentru ca deplangea moartea perechii sale chiar pe linia de cale ferata. Potrivit The Guardian, incidentul a avut loc in Germania, in zona caii ferate de mare viteza care lega Kassel de Gottingen. Potrivit publicatiei, una dintre pasari ar fi murit in urma unui șoc electric, pe firele aeriene de inalta tensiune. Pentru c Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Stiri pe aceeasi tema

