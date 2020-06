Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza vineri ca, in judetul Hunedoara, pe sectia de cale ferata 330 Brad - Deva, intre statiile CF Halmagiu si Brad (pe tronsonul kilometric 119 - 131+500 de metri), din cauza apei si a aluviunilor de pe calea ferata - ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile…

- Traficul feroviar a fost afectat in cursul nopții de vremea nefavotabila in vestul țarii, zona aflata sub incidența Codului Roșu de ploi torențiale, potrivit CFR Calatori. Din cauza poilor torențiale pe intervalul de stații Poarta – Slatina Timiș s au inregistrat deranjamente majore la sistemul de alimentare…

- Linia de cale ferata dintre stațiile Caransebeș și Balta Sarata, județul Caraș-Severin, a fost inundata, joi dupa-amiaza, iar circulația pe magistrala 900, București – Timișoara, este blocata. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, traficul feroviar pe magistrala…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul feroviar este oprit (ora 17:20) pe secția de cale ferata 605, in apropierea comunei Sagna, sat Luțca, județul Neamț, dupa ce un tren personal care circula pe relația Roman-Buhaești a surprins și accidentat in gabaritul…

- Un ACCIDENT rutier a avut loc miercuri dupa-masa, pe Autostrada A1, in zona municipiului Sebeș, unde un autotren a rupt glisiera mediana și a patruns pe sensul opus. Traficul rutier este intrerupt. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu –…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt (ora 18:50) pe DN 2E, intre localitațile Falticeni și Gura Humorului, județul Suceava, dupa ce a avut loc o coliziune intre un autocamion și un autoturism. Din primele informații, in urma impactului, doua persoane au…

- Un nou focar de infectie cu COVID-19 a aparut la Centrul de Ingrijire si Asistenta Paclisa pentru persoane cu dizabilitati din Hunedoara. Un numar de 14 persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, iar alte peste 100 de teste sunt in lucru. Ministrul ... The post Focar de coronavirus intr-un centru…

- Vestul țarii inregistra luni la pranz aproape o mie de cazuri de imbolnavire cu COVID-19. In cele patru județe -Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin... The post Dimensiunea unei tragedii: un sfert dintre decesele cauzate de coronavirus in Romania s-au inregistrat in vestul țarii appeared first on…