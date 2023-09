Stiri pe aceeasi tema

- Circulația tramvaielor in cartierul aradean Micalaca a fost suspendata, joi, pe ambele sensuri, dupa ce șoferul unui transport militar agabaritic a creat haos intr-o intersecție, informeaza Arad Online.Mașina de mare tonaj a agațat și rupt rețeaua electrica și a pus la pamant unul dintre stalpii de…

- Compania de Transport Public Arad anunta publicul calator ca, sambata, 5 august 2023, in intervalul 8:00-13:00, ca urmare a unor lucrari de mentenanța a rețelei tehnico-edilitare, se suspenda circulația tramvaielor pe tronsonul Voinicilor – Renașterii.

- Aproximativ 10.000 de persoane calatoresc gratuit cu tramvaiele si autobuzele urbane in municipiul Arad, in fiecare zi de vineri, printr-un program lansat de administratia locala si Compania de Transport Public (CTP). Programul se adreseaza tuturor utilizatorilor si isi propune sa ii determine pe aradeni…

- Primaria Aradului anunța ca circulația tramvaielor pe tronsonul Podgoria-Caius Iacob-Sere va fi intrerupta timp de cateva ore in cursul zilei de 28 iunie. In acest interval, tramvaiele vor fi inlocuite cu autobuze. „Compania de Transport Public Arad anunta publicul calator ca, in data de 28 iunie 2023,…

Comunicat. Compania de Transport Public (CTP) Arad anunta publicul calator ca in data de 24 iunie 2023, in intervalul 08:00 – 13:00, ca urmare a unor...

- ARAD. Un alt accident care a blocat, de data aceasta, circulația tramvaielor in Aradul Nou, a avut loc pe strada Ștefan cel Mare. In accident au fost implicate o furgoneta și un autorturism Audi.