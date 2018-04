Stiri pe aceeasi tema

- Toate grupurile politice reprezentate in Consiliul General al Municipiului Bucuresti au semnat o declaratie de unire a Romaniei cu Republica Moldova, a declarat miercuri Lucian Iliescu, consilier general al Partidului Miscarea Populara. "Municipiul Bucuresti sustine infratirea imediata…

- In acest context, sustine PMB, "lansarea unor astfel de afirmatii in spatiul public, total contrare realitatii, constituie pura dezinformare si nu serveste interesului public". "Il informez pe dl Nicusor Dan, care acum cativa ani, cand se pregatea sa candideze la Primaria Capitalei, se erija…

- Spitalul Metropolitan din Capitala are ca termen de realizare maximum 20 de ani, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, la finalul ședinței de Guvern de miercuri. Declarația a fost facuta in contextul in care Executivul a aprobat miercuri, prin Ordonanța de Urgența, transferul…

- Primarul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, a anuntat luni ca un regulament privind publicitatea in Capitala va fi supus dezbaterii intr-una dintre urmatoarele sedinte ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acesta prevazand panouri standard in functie de zona. 'Si Bucurestiul…

- Valoarea totala estimata este de 1,3 milioane lei, fara TVA. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 20 aprilie, iar data limita de evaluare a ofertelor este 30 aprilie. Pretul per masina fara TVA va fi in jur de 15.000 de euro, un pret apropiat de masina de…

- Primaria Capitalei va introduce 58 de intersectii semaforizate din Bucuresti in sistemul de management al traficului, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Citește și: S-a aprobat bugetul Capitalei: sume generoase pentru…

- Primarul Gabriela Firea a declarat, astazi, in cadrul cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului ca primaria va achiziționa aparate moderne de vanzare a cartelelor RATB la care sa se poata plati și cu card. Primaria Capitalei vrea sa puna aproximativ 500 de automate de vanzare a cartelelor…

- Planul Integrat de Calitate a Aerului in Municipiul București urmeaza sa fie supus aprobarii Consiliului General al Capitalei, dupa ce s-a aflat in dezbatere publica pana pe 26.01.2018. PMB a...