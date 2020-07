Stiri pe aceeasi tema

- Circul Metropolitan București deschide, vineri, seria spectacolelor care vor fi jucate in aer liber, pe tot parcursul verii, in zona amenajata pentru public langa salile de spectacole din Aleea Circului nr. 15, anunța Primaria Capitalei. „Vineri, 3 iulie 2020, de la ora 18.00, Circul Metropolitan București…

- Trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord isi continua programul in aer liber, cu respectarea masurilor necesare pentru protejarea publicului. Urmatoarele spectacole din luna iunie se vor juca pe scena mobila amplasata in curtea teatrului. Sambata 20 iunie, de la ora 11.00, va așteptam cu cei mici la spectacolul…

- Incepand din acest weekend, Teatrul de Papusi „Gulliver” isi reincepe activitatea prin sustinerea primelor spectacole in aer liber, in perimetrul aferent locatiei obisnuite, respectiv in curtea interioara a Teatrului „Dramatic”.

- Ludovic Orban a anunțat, miercuri seara, la Realitatea PLUS, ca de la 1 iunie, romanii vor putea merge la terase, dar și la spectacole in aer liber. Cu o singura condiție: sa nu creasca numarul de persoane infectate.”Vom redeschide activitați unde sa exista un risc limitat de raspandire a…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a spus marti ca va fi analizata reluarea spectacolelor in aer liber, cu respectarea normelor de protectie sanitara si de distantare fizica, si ca sustine un plan de sprijinire a sectorului cultural, inclusiv a independentilor.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca incepand cu data de 15 mai se redeschid magazinele care au intrare direct din strada, deci mall-urile vor ramane in continuare cu lacatul pe usa. Deplasarea in afara localitatii de domiciliu va necesita in continuare declaratie scrisa. In interiorul localitatii…

- Spectacolul "Furtuna", dupa William Shakespeare, in viziunea regizorului bulgar Alexander Morfov, deschide, vineri, seria de spectacole care vor difuzate online de Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti. Potrivit unui comunicat al TNB transmis AGERPRES, difuzarea spectacolelor…