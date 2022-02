Circuit turistic: Cât costă să mergi „pe urmele lui Brâncuşi la Paris”? Un circuit turistic cultural va fi lansat de o agentie de turism din Romania de ziua marelui sculptor Constantin Brancuși. Turistii vor avea posibilitatea sa viziteze și sa traiasca experiente inedite in locuri emblematice. Cei care vor pleca „pe urmele lui Brancusi la Paris” vor ajunge in anumite locuri in care sculptorul roman a ajuns de-a lungul calatoriei sale catre capitala Franței. Printre acestea se afla Brasserie Mollard, prima oprire a lui Constantin Brancusi la Paris si locul unde, in iulie 1904, sculptorul roman se angajase ca spalator de vase. Iubitorii de arta si experiente turistice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

