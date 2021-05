Stiri pe aceeasi tema

- Aproape doua treimi (62%) dintre managerii romani sunt optimisti in privinta viitorului economiei si considera ca Romania se indreapta intr-o directie buna, releva datele incluse in editia a VII-a a Barometrului Sierra Quadrant, publicat vineri. In acest sens, 71% dintre oamenii de afaceri…

- Romania a inregistrat pe primul trimestru o revenire aproape integrala din contractia economica generata de criza sanitara, afirma ministrul Finantelor Alexandru Nazare dupa ce dupa ce INS a anuntat marti o crestere economica de 2,8% in primul trimestru al anului.

- Comitetul interministerial pentru deschiderea economiei se va intruni joi pentru a discuta modul in care se poate redeschide economia si sezonul turistic in Romania, a anuntat ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, intr-o conferinta de presa. El a fost intrebat cand se…

- “Agentia de rating Standard&Poor’s a pastrat ratingul de tara, dar mult mai important, a modificat perspectiva economiei Romaniei de la negativ la stabila. Eroii din economia romaneasca, in aceasta perioada dificila, sunt, din punctul meu de vedere, companiile private, antreprenorii. Ei sunt cei care…

- Premierul Florin Citu a precizat, miercuri, ca nu se ia in calcul o carantinare generalizata in Romania, mentionand ca se merge in directia relaxarii economiei, cu conditia ca toti sa se vaccineze. ‘Nu luam in calcul o carantinare. M-am opus din primul moment: am spus ca nu va exista un lockdown in…

- Daca in luna octombrie a anului trecut, FMI estima ca Romania va inregistra in 2021 o crestere de 4,6%, conform noilor previziuni publicate marti, Produsul Intern Brut al Romaniei va creste cu 6% in acest an. De asemenea, FMI si-a imbunatatit si estimarile pentru 2022, pana la un avans de 4,8%, fata…

- Un sondaj CURS, de tip Omnibus, realizat la nivelul municipiului București ne arata faptul ca 63% dintre repodenți considera ca direcția in care se indreapta Capitala este una greșita. CONSULTAȚI AICI INTREG SONDAJUL CURS Conform sondajului, 63% dintre bucureșteni considera ca orașul…

- În anul 2019, aportul economiei digitale (activitați economice desfașurate prin utilizarea tehnologiilor digitale) a fost estimat pâna la 16% din PIB, daca avem în vedere digitalizarea din sectoare precum agricultura sau cel public, potrivit unui studiu realizat de Ernst & Young…