Circa 1.000 ha de culturi de pepeni și tomate, distruse de grindină. Ce s-a întâmplat cu rachetele antigrindină Fenomenele meteo extreme produc pagube importante nu doar la noi, ci și la vecinii bulgari. O grindina puternoca care a cazut, marți seara, a distrus in jur de 1.000 hectare de culturi – dovlecei, roșii și pepeni in localitatea Sadovo, situata in sudul țarii, in regiunea Plovdiv. Totul s-a intamplat dupa ce rachetele antigrindina nu au putut fi lansate, din cauza unui avion care zbura in zona Plovdiv. Miercuri dimineața, fermierii au blocat timp de o ora, drumul care merge de la Plovdiv catre Haskovo, Svilengrad și Turcia, in semn de protest fața de decizia autoritaților, care nu au permis lansarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

