- Romania ar putea folosi tehnologii moderne pentru a reduce furtul de lemn din padurile țarii. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, spune ca protecția padurilor va fi finanțata prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Vor fi de asemenea alocați bani pentru…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a scris, miercuri, pe Facebook, ca doreste ca prin sport sa se consolideze si dezvolte comunitatile, avand in acest sens strategia sportului maghiar, potrivit news.ro. "Sportul este o metoda foarte eficienta de a consolida si dezvolta comunitatile.…

- Consiliul Județean Buzau a facut, marți, un pas in procesul de realizare a Strategiei de dezvoltare durabila a județului Buzau pentru perioada 2021-2027. Primari ai unitaților administrativ-teritoriale au fost consultați marți, in cadrul unei intalniri in Sala Mare a Consiliului Județean, cu privire…

- Fostul ministru al Sanatații, Nelu Tataru a discutat luni, la B1 TV, despre redeschiderea școlilor, vaccinarea profesorilor și testarea rapida a elevilor, la apariția posibilelor simptome de COVID-19. Nelu Tataru a explicat ca intotdeauna a susținut revenirea elevilor in salile de clasa, iar…