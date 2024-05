Prima incercare a Neuralink de a implanta un cip in craniul unei ființe umane a eșuat in mod neașteptat, dupa ce dispozitivul a inceput sa se desprinda de creierul pacientului, a dezvaluit compania. Pacientul, Noland Arbaugh, a suferit o intervenție chirurgicala in februarie, cand i s-a atașat un cip Neuralink la creier, dar funcționalitatea dispozitivului […] The post Cipul lui Neuralink, respins de creierul pacientului appeared first on Puterea.ro .