- Primul tur de scrutin, prevazut initial la 26 aprilie, va avea loc la 11 octombrie, au hotarat deputatii in cursul unei sesiuni extraordinare a parlamentului. Turul al doilea se va tine la 18 octombrie.Intre timp, liderul RTCN, Mustafa Akinci, va ramane la conducere.Joi, autoritatile au inchis frontierele…

- Autoproclamata Republica Turca a Ciprului de Nord (RTCN) a decis joi sa amane pentru octombrie alegerile prezidentiale prevazute luna viitoare, in cadrul masurilor pentru a limita raspandirea noului coronavirus, noteaza AFP. Primul tur de scrutin, prevazut initial la 26 aprilie, va avea…

- Insula Mauritius din Oceanul Indian a inregistrat primele cazuri de COVID-19, pe fondul raspandirii pandemiei de coronavirus in Africa, informeaza DPA potrivit Agerpres. Africa a fost scutita saptamani intregi de infectarea cu noul coronavirus, insa in prezent au fost raportate cazuri de contaminare…

- Joe Biden pare sigur - dupa trei noi victorii impotriva rivalului sau Bernie Sanders in alegerile primare democrate - ca urmeaza sa-l infrunte pe Donald Trump in noiembrie, intr-o cursa la fotoliul de la Casa Alba bulversata de noul coronavirus, relateaza AFP.

- Afganistanul a dispus inchiderea restaurantelor, piscinelor, bailor publice si complexelor sportive ca masura de precautie in fata pandemiei de coronavirus, a anuntat miercuri Ministerul de Interne al acestei tari, citat de DPA. In plus, Ministerul a declarat ca toate adunarile publice sunt interzise…

- Partidele politice din Macedonia de Nord au decis marti amanarea alegerilor legislative din data de 12 aprilie, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat liderul social-democratilor Zoran Zaev, fost prim-ministru, citat de Reuters, preluata de Agerpres. 'Sanatatea si securitatea cetatenilor nostri…

- Premierul britanic Boris Johnson a decis amanarea cu un an a alegerilor locale si municipale din Anglia, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, a anuntat biroul premierului, transmite Reuters. Decizia premierului britanic vine la o zi dupa ce Comisia electorala britanica a atentionat ca alegerile…

- Magistrații Judecatoriei Ploiești revin asupra deciziei de a judeca doar cauzele urgente și anunța ca judeca dosarele in mod normal, dar cu numar redus de ore, potrivit mediafax.Deși inițial magistrații Judecatoriei Ploiești au decis pana in data de 23 martie sa se judece doar cauzele urgente,…