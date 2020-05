Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitati sa intervina, marti seara, in comuna ieseana Ciortesti, pentru a salva un barbat in varsta de 60 de ani care a fost prins sub daramaturile unui perete de la o casa.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Urgenta Iasi, Silvia Bolohan, a informat ca pentru…

- Premierul Ludovic Orban s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, cu presedintele COSR, Mihai Covaliu, si cu secretarul general al COSR, George Boroi, informeaza MTS, potrivit news.ro.În cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre situația…

- AC Milan a anuntat, marti, ca accidentarea atacantului Zlatan Ibrahimovici nu este atat de grava pe cat s-a crezut initial, potrivit news.ro.Ibrahimovici s-a accidentat la antrenamentul de luni, el parasind terenul cu dureri la pulpa dreapta. Citește și: Minerii se revolta in Valea…

- Un grup de 900 de militanti talibani vor fi eliberati marti, a anuntat Consiliul de Securitate Nationala afgan, inca un pas in cadrul recentelor eliberari destinate sa stimuleze procesul de pace, pe fondul continuarii violentelor, relateaza dpa.Javid Faisal, purtatorul de cuvant al Consiliului,…

- Tanara in varsta de 33 de ani audiata ieri la sediul DIICOT Timișoara pentru „propaganda in vederea savarșirii de acte de terorism” a fost arestata preventiv astazi. Anchetatorii au constatat, in urma cercetarilor, ca, incepand cu anul 2019, femeia din Nadlac (județul Arad) a cunoscut un proces treptat…

- Tarile membre ale Uniunii Europene au comunicat marti Agentiei europene de control la frontiere Frontex acordul lor de a contribui la o interventie rapida pentru a ajuta Grecia in fata afluxului miilor de migranti veniti prin Turcia, potrivit France Presse. Consiliul de administratie al…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a calificat marti drept un ''atac impotriva Uniunii Europene si Greciei'' decizia Turciei de a-si deschide frontierele cu Europa pentru refugiatii aflati pe teritoriul turc, transmite agentia France Presse. ''Este un atac al Turciei contra Uniunii…

- Nava ONG-ului german Sea Watch, ce are la bord 194 de migranti salvati pe Mediterana, a primit miercuri din partea autoritatilor italiene permisiunea sa acosteze in portul Messina din Sicilia, dar toate persoanele aflate pe nava vor ramane in carantina la bordul acesteia din cauza epidemiei cu coronavirus,…