Stiri pe aceeasi tema

- Cipru spera sa atraga turiști în acest an, promițând ca va deconta cheltuielile medicale ale oricarui vizitator care este depistat pozitiv pentru noul coronavirus, în timpul sejurului în țara. Într-o scrisoare trimisa operatorilor de turism și companiilor aeriene, ministerele…

- ”Vom redeschide turismul!”, a declarat miercuri, 27 mai, la televiziunea de stat, Savvas Perdios, ministrul cipriot al Turismului. Oficialul a explicat cum vor proceda autoritațile.Autoritațile au elaborat un plan complex pentru turiștii care vor decide sa-și petreaca vacanța in Cipru. In condițiile…

- Sezonul turistic in Grecia va reincepe din 15 iunie, iar zborurile internationale vor fi reluate de la 1 iulie, anunta Guvernul de la Atena, potrivit agentiei Associated Press, anunța MEDIAFAX.Hotelurile se redeschid pe 15 iunie in Grecia, iar turistii din unele tari vor putea ajunge pe teritoriul…

- Situatia navigatorilor romani, obiectul unei interpelari adresate de deputatul PSD, George Visan Acesta solicita oficialilor Guvernului Orban sa comunice masurile pentru aducerea in tara a marinarilor, ramasi blocati in toata lumea Deputatul PSD de Constanta, George Visan, ii interpeleaza pe ministrul…

- Turistii romani care merg in vacanta in Grecia vor prezenta dovada unui test negativ pentru COVID-19. Nu este insa vorba despre un "pasaport de sanatate", a spus secretarul de stat in Ministerul Economiei Razvan Parjol. Parjol a spus ca a avut discutii cu ministrii Turismului din Grecia si din Franta,…

- Guvernul local din Sicilia si-a propus sa achite jumatate din pretul biletelor de avion ale turistilor care vor sosi in aceasta vara pe insula si sa ofere o noapte gratuita la hotel, potrivit express.co.uk.Italia se pregateste sa relaxeze masurile severe luate pentrulimitarea raspandirii coronavirusului,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca in prezent exista 1.033 de cadre medicale infectate cu noul coronavirus, inregistrandu-se sase decese in randul acestora. "Sunt cei care au fost in linia intai, sunt cei care au pus mai presus de viata lor viata celorlalti si tin sa le multumesc…

- Absența unor programe de prevenție și control al infecțiilor dedicate personalului sanitar ramane in continuare una dintre explicațiile cauzale pentru ponderea mare a salariaților infectați SARS-CoV-2.