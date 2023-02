Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan, cu portarul roman Ciprian Tatarusanu titular, a invins-o cu 1-0 in deplasare pe Monza, sambata, in etapa a 23-a din Serie A, potrivit Agerpres.Golul a fost marcat de Junior Messias in minutul 31. Campioana en titre din Serie A a aratat ca a trecut peste o perioada slaba si a reusit a treia…

- S-a aflat ce nota a primit Ciprian Tatarusanu dupa AC Milan – Tottenham, scor 1-0, din mansa tur a optimilor de finala ale UEFA Champions League. Titularizat de Stefano Pioli, portarul roman de 37 de ani a fost printre remarcatii confruntarii de pe San Siro. Criticat in startul acestui an pentru evolutiile…

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani), portarul celor de la AC Milan, a avut un meci de coșmar in AC Milan – Sassuolo! Update: In final, Sassuolo s-a impus in fața celor de la AC Milan cu scorul de 5-2. Ciprian Tatarușanu a fost transferat de AC Milan, in toamna lui 2020, de la Olympique Lyon, […] The post…

- Theo Hernandez a avut o prima reactie despre Ciprian Tatarusanu, dupa AC Milan – Inter, scor 0-3, in Supercupa Italiei. Rossonerii au suferit o infrangere dura, in Arabia Saudita, chiar impotriva marii rivale. Ciprian Tatarusanu a primit doua goluri in primele 21 de minute. Portarul roman a fost din…

- S-a aflat ce nota a primit Ciprian Tatarusanu dupa AC Milan – Inter 0-3, confruntare din Supercupa Italiei. Titularizat din nou de Stefano Pioli, portarul roman a avut un meci teribil. Tatarusanu nu a gresit decisiv la niciun gol, dar isi va dori sa uite cat mai repede partida care s-a disputat in Arabia…

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani) a fost criticat de fanii lui AC Milan, dupa 2-2 cu Lecce in Serie A. Portarul roman a fost din nou titular, in lipsa lui Mike Maignan, accidentat. Cu Lecce, Tatarușanu a fost invins prima data de colegul lui, Theo Hernandez. Fundașul francez și-a deviat mingea in propria…

- Ciprian Tatarușanu, prins pe picior greșit in Salernitana – AC Milan, scor 1-2. Titularizat in poarta Milanului pentru duelul cu Salernitana, Tatarușanu nu a avut parte de emoții pana in minutul 83. Atunci, la o centrare buna a lui Lassana Coulibaly, goalkeeper-ul roman a fost surprins de faza frumoasa…

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani), portarul de rezerva al campioanei Italiei, AC Milan, va fi inlocuit la vara cu Marco Sportiello (30 de ani), portarul celor de la Atalanta. Fabrizio Romano: „AC Milan este aproape de a perfecta transferul lui Marco Sportiello” Fabrizio Romano, cunoscutul jurnalist italian…