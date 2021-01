Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a contribuit decisiv la calificarea celor de la AC Milan in sferturile Cupei Italiei, aparand un penalty la loviturile de departajare, goalkeeper-ul de 34 de ani a fost remarcat si de brazilianul care a evoluat pe „San Siro“, intre 2002 si 2004.

- Cristi Borcea este invitat marți, 19 ianuarie, in cadrul emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiune difuzata de la ora 22.15, la Kanal D. Soțul Valentinei Pelinel, in varsta de 50 de ani, va raspunde celor mai picante intrebari puse de prezentatoarea TV.Afaceristul a avut parte, de-a lungul…

- Dupa un parcurs aproape perfect in acest sezon, Ianis Hagi a comis o gafa colosala in teren. Toata lumea a vazut ce a facut fotbalistul roman. Ianis Hagi a deceptionat cu cea mai recenta prestatie Daca in urma cu o saptamana se vorbea despre internationalul roman ca fiind unul dintre cei mai buni jucatori…

- AC Milan s-a calificat in sferturile Cupei Italiei, dupa un meci dramatic cu Torino, decis la penalty-uri, 5-4, acolo unde Ciprian Tatarușanu a fost decisiv. Portarul roman de 34 de ani a fost titular in meciul disputat pe San Siro și va fi cu siguranța titular și in sferturi, dupa ce principalul portar…

- Echipa AC Milan, cu portarul roman Ciprian Tatarusanu intre buturi, a acces in sferturile de finala ale Cupei Italiei la fotbal, invingand formatia Torino FC cu scorul de 5-4 la loviturile de departajare, intr-o partida disputata marti seara. La finalul timpului regulamentar de joc si al prelungirilor…

- Stefan Radu a devenit, miercuri, jucatorul cu cele mai multe prezente in Serie A, 320, din istoria echipei Lazio, informeaza presa italiana. Lazio a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Fiorentina, in etapa a XVI-a a campionatului italian. Stefan Radu a intrat…

- Vlad Chiriches a înscris un autogol în meciul pierdut, sâmbata, pe teren propriu, de Sassuolo cu 3-0 în fața celor de la Inter Milano. Confuntarea a facut parte din etapa cu numarul IX din Serie A. Chiriches a trimis mingea în propria poarta în minutul 14.…

- Vejle, echipa antrenata de Costel Galca (48 de ani), a pierdut meciul de pe teren propriu cu Brondby, scor 0-2, din etapa #9 a primei ligi din Danemarca. Nou-promovata condusa de antrenorul roman a inceput sezonul excelent și ocupa prima poziție in Danemarca dupa 6 etape. A urmat o cadere inexplicabila,…