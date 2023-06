Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Albu, surprins de prestațiile Romaniei U21 la Campionatul European de tineret. Echipa lui Emil Sandoi a pierdut și meciul al doilea, cu Ucraina, scor 0-1. In primul meci, tricolorii mici au pierdut in fața Spaniei, scor 0-3. La finalul partidei cu Ucraina, Dragoș Albu nu a putut gasi o explicație…

- Sorin Cartu s-a aratat profund dezamagit de jucatorii nationalei U21. Fostul presedinte de la Universitatea Craiova a declarat ca fotbalistii pe care Emil Sandoi a mizat in atac, anume Louis Munteanu, Alexi Pitu si Octavian Popescu, au avut evolutii extrem de modeste. Romania U21 a fost invinsa categoric…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei a debutat cu o infrangere la turneul final al Campionatului European Under 21, intrecere gazduita de Romania si Georgia.Tricolorii au intalnit in grupa B, pe stadionul Steaua din Bucuresti, Spania una dintre favoritele la castigarea trofeului , iar selectionata…

- Romania U21 – Spania U21 0-3, primul meci al nationalei lui Emil Sandoi la EURO 2023, a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. „Tricolorii” mici nu au putut sa produca surpriza in debutul la turneul final care se disputa in Romania si Georgia. 21.000 de fani aflati in tribunele Stadionului Steaua. Abel…

- Valentin Mihaila a fost eroul Romaniei in meciul de la Lucerna, cu Elvetia, cele doua goluri ale sale din prelungirile partidei aducand un punct tricolorilor. Din pacate, extrema de 23 de ani a suferit o accidentare pe final de meci si rezultatul RMN-ului efecuat marti indica o ruptura musculara. Astfel,…

- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Emil Sandoi, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei cu Spania, prima de la Campionatul European de fotbal U21 din Romania si Georgia, ca Valentin Mihaila, accidentat in meciul primei reprezentative cu Elvetia,…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii echipei nationale de tineret isi vor putea indeplini obiectivul la Campionatul European Under 21 din 2023, gazduit de Romania si Georgia, acela de a atinge semifinalele competitiei,…

- In perioada 05-07 mai 2023 a avut loc la Braila Finala Campionatului de Karate Traditional pentru cadeti, juniori, tineret si seniori. La startul acestei competitii s-au aliniat 30 de cluburi, in total 200 de sportivi. Clubul Centura Neagra Craiova a avut un efectiv de 19 competitori. Rezultatele finale…