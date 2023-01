Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Ciucu a postat un mesaj pe pagina de Facebook in care a dezvaluit ca o cunoștea pe victima, aceasta fiind foarte implicata in proiectele desfașurate in zona. „Noi am demarat deja propria ancheta interna la Politia Locala! Nu fuge nimeni de raspundere! Eu nu fug de raspundere, niciodata nu voi…

- Robert Negoita a lansat un apel catre Nicușor Dan. Primarul Sectorului 3 a publicat și pe Facebook apelul sau, in contextul tragediei petrecute in Sectorul 6 sambata dimineața, atunci cand o femeie a murit sfașiata de cainii fara stapan."Da, știu ca este weekend prelungit pentru cei mai mulți, dar in…

- O femeie a murit sambata, dupa ce a fost mușcata de caini i n timp ce alerga in apropiere de digul Lacul Morii, o zona neamenajata, aflata la granița cu Chiajna. Primaria Sectorului 6 a transmis azi intr-un comunicat ca singura instituție abilitata sa monitorizeze și sa stranga cainii maidanezi este…

- Dorina Florea, prezentatoare la TVR 1, acuza Poliția Locala din Sectorul 6 și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) ca au refuzat sa o ajute dupa ce a fost atacata de o haita de maidanezi in București. Intr-o postare pe Facebook, prezentatoarea TV susține ca a fost atacata…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan a transmis vineri, 2 decembrie, pe Facebook, ca pe 7 decembrie va fi organizata așa numita Silent Day in Piata Constitutiei, pentru copiii cu nevoi speciale. Intre orele 12.00-16.00, aceștia au gratuitate la atractiile Targului de Craciun: patinoar, carusel si roata.…

- Primaria Capitalei, prin Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), anunta ca, in intervalele 17-18 noiembrie si 24-25 noiembrie, sterilizarile din cadrul campaniei de sterilizari gratuite ale pisicilor de rasa comuna fara detinator se vor realiza in sectorul 6, pe strada str.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni, ca reactie la apelurile primarului Nicusor Dan catre Guvern pentru rezolvarea problemei termiei in Bucuresti, ca Executivul nu poate decat sa vina cu o decizie privind creșterea gradului de indatorare al primariei Capitalei, potrivit News.ro. Fii la…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, il sfatuiește pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, sa suspende livrarea de energie termica in sediile PSD și PNL din București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…