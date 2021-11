Stiri pe aceeasi tema

- ​Nu toți liberalii sunt încântați de ideea unei guvernari PNL-PSD, care pare tot mai aproape de a se oficializa. Șeful PNL București, Ciprian Ciucu, spune ca nu susține o astfel de alianța și este unul dintre „cei mai vehemenți” membri ai conducerii partidului în acest…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 si presedintele PNL Bucuresti, a anuntat vineri ca nu sustine formarea unei coalitii de guvernare cu PSD si se asteapta ca o astfel de colaborare sa nu fie stabilita, de la nivel central, si pentru autoritatile locale, informeaza Agerpres . Intrebat, la B1 Tv, daca…

- Intrebat, la un post TV, daca va colabora cu presedintele PSD Sector 6, Gabriel Mutu, in cazul in care liberalii si social democratii vor alcatui o coalitie de guvernare, Ciprian Ciucu a precizat ca nu doreste sa strice majoritatea formata in campania electorala.„Eu, in acest moment, nu sustin formarea…

- Președintele PNL, premierul interimar Florin Cițu, va participa, vineri, la Hotelul Marriott din București, la evenimentul „Topul Național al firmelor private din Romania”. La conferința participa și liderul PSD, Marcel Ciolacu. Guvernul și PSD au trimis joi seara anunțuri privind participarea…

- Sedinta BPN al PNL, conducerea restransa a PNL, are loc intr-o atmosfera tensionata, liderii partidului discutand cu ce partid sa faca majoritate in Parlament, cu PSD sau cu USR. Liderul PNL Giurgiu, Dan Motreanu, un apropiat al liderului PNL Bihor, Ilie Bolojan, i-a reprosat lui Florin Citu ca el este…

- Florin Cițu, despre alegerile anticipate: „Toate partidele o iau in calcul și se pregatesc pentru aceasta varianta” Florin Cițu, despre alegerile anticipate: „Toate partidele o iau in calcul și se pregatesc pentru aceasta varianta” Florin Cițu a discutat referitor la varianta unor alegeri anticipate,…

- Presedintele PNL Bucuresti si primar al sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, sambata, ca USR ar trebui, dupa parerea sa, sa ramana la guvernare cu PNL, deși situația se indreapta spre un guvern minoritar PNL susținut de PSD. ”Pentru ca stiu din interior dinamica, mi-a fost…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a declarat indignat de faptul ca primarul sectorului 1, Clotilde Armand a cerut prelungirea starii de alerta, precizand ca urmeaza sa ia niște masuri in acest sens. ”Culmea nesimțirii, din concediu sa ceri prelungirea starii de alerta ca cele trei firme de salubritate…