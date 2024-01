Stiri pe aceeasi tema

- Redacția și administrația cotidianului Zi de Zi il felicita pe medicul mureșean Horațiu Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sanatații, care marți, 23 ianuarie, adauga inca o floare in frumosul buchet al vieții. Cu acest prilej, ii dorim sarbatoritului zilei de astazi multa sanatate și ii transmitem…

- Și asta cu atat mai mult cu cat de ieri se schiaza pe partiile din partea Superioara a Masivului Postavaru. Primarul Brașovului, Allen Coliban: Cei care petrec Ziua Naționala la munte au parte de mancaruri traditionale si seri tematice cu muzica și dansuri populare. Administratorul unui hotel din Poiana…

- Pompierii Punctului de Lucru Sovata au intervenit in aceasta dimineața cu o autospeciala de stingere si o ambulanța SMURD B2, la un accident rutier produs pe DJ 135, intre localitațile Sarațeni și Magherani. Potrivit ISU Mureș, in accidentul rutier a fost implicat un singur autoturism care a ieșit in…

- Drumarii din Brașov au imprastiat 179 de tone de material antiderapant in cele 5 judete din aria de competenta a Direcției Regionale de Drumuri si Poduri. In noaptea de duminica spre luni, s-a acționat cu 61 de utilaje de deszapezire pe arterele de drumuri nationale din judetele Brasov, Sibiu, Mures,…

- In Transilvania nu e casa de la țara fara țuica, bautura alcoolica tradiționala obținuta prin fermentarea și distilarea prunelor. Mulți o produc pentru consum propriu apeland la vecinii care au cazane, insa nu puțini sunt cei care o cumpara direct de la distilerii. Cea mai mare intreprindere de profil…

- Astazi și maine are loc, la Baile Balvanyos din județul Covasna, a doua ediție a Conferinței Regionale de Turism care reunește o serie de antreprenori și furnizori de servicii din domeniul turismului din Mureș, Harghita și Covasna. Participa și autoritațile publice locale, care au sarcina de a pune…

- In cursul zilei de ieri, 8 noiembrie a.c., in jurul orei 19.00, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au oprit pe DN15 E60, in localitatea Ungheni, un autoturism, condus de un barbat de 50 de ani, din comuna Mica. Cel in cauza a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand…

- Potrivit unui comunicat al ISU Mureș, accidentul s-a produs, in aceasta dupa-amiaza, in localitatea Daneș, unde a avut loc o coliziune intre 2 autoturisme. In urma accidentului au rezultat 6 victime, dintre care doar 3 au suferit leziuni mai importante, motiv pentru care au fost transportate la CPU…