Doua blocuri de sapte etaje vor fi ridicate in Mamaia Nord

Doua blocuri cu regim de inpltime de D P 5 6E RETRAS 7 vor fi construite de o firma in Mamaia Nord Blocurile de pe raza UAT Navodari sunt edificate de catre One Construction Top SRL Societatea One Construction Top SRL a depus doua memorii de prezentare la Agentia pentru Protectia Mediului… [citeste mai departe]