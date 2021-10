Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a spus ca Guvernul pe care il propune este determinat sa rezolvare criza prin care trece tara. Ciolos sustine ca este suficient un vot in Parlament ca guvernul propus sa se apuce de treaba.Premierul desemnat Dacian Ciolos a facut un apel, marti, la parlamentari sa voteze in favoarea Cabinetului…

- Faptul ca toți miniștrii cabinetului Cioloș au primit aviz negativ (cu o singura excepție, Catalin Drula, care l-a primit pozitiv din greșeala) nu-l demobilizeaza pe dacian Cioloș. Acesta a lansat un apel catre parlamentari și spera ca noul cabinet sa fie totuși votat miercuri. „„Aș vrea sa fac un apel…

- Premierul propus de Klaus Iohannis, Dacian Cioloș, a spus, marți, dupa audierea propunerilor de miniștri, ca face apel la parlamentari pentru a vota guvernul pe care l-a adus in parlament. "Vreau sa transmit condoleanțe tutror familiilor. Timpul discursurilor politice a trecut. Suntem in ceasul…

- In condițiile in care se s-a adus in discuție eventualitatea carantinarii Capitalei, dat fiind numarul mare de cazuri de infectari cu COVID-19, premierul desemnat, Dacian Cioloș, a facut cateva precizari importante. Totul dupa ce se aflase, dupa ședința de Guvern de joi, și cum vede lucrurile prim-ministrul…

- Tinta UDMR este sa gaseasca solutii intr-o formula de guvernare, a declarat miercuri presedintele Uniunii, Kelemen Hunor, care a precizat ca discutiile cu premierul desemnat Dacian Ciolos nu au dus la o concluzie.

- Premierul desemnat, Dacian Cioloș, raspunde, printr-un mesaj publicat pe Facebook, comentariilor din spațiul public cu privire la faptul ca nominalizarea pentru formarea noului guvern este ”o capcana politica” sau o modalitate prin care i s-ar ”inchide oportunitatea unei candidaturi prezidențiale”.…

- Prim-ministrul desemnat al Romaniei, Dacian Cioloș, spune ca USR a facut „ce trebuie sa faca un partid politic” cand a venit cu o propunere de premier la consultarile de la Cotroceni și a raspuns la „ingrijorarile” conform carora USR ar fi fost atras intr-o „capcana politica”. Premierul desemnat spune…

- Dupa ce președintele Iohannis a anunțat, luni seara, desemnarea lui Dacian Cioloș drept candidat la funcția de prim-ministru, urmare a consultarilor de la Cotroceni, reacțiile la nivel politic nu au intarziat sa apara, inclusiv cele de la nivelul PNL. ”Eu cred ca domnul Ciolos, cand a fost validat de…