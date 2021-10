Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, intrebat daca ar fi de acord ca premierul Florin Citu sa ocupe o alta functie in urma negocierilor, precum cea de presedinte al Senatului, vicepremier sau ministru al Finantelor, a replicat ca astfel de lucruri “se pot discuta”. Pe de alta parte, a precizat ca este…

- Pe de alta parte, a precizat ca este important ca prim-ministrul sa lucreze in echipa cu ceilalti ministri si "nu sa se considere ca vataf pe mosie"."Acestea sunt lucruri care se pot discuta. Noi am vorbit de guvern, pentru ca acolo se pune in aplicare programul de guvernare si acolo trebuie sa functionam…

- Presedintele Klaus Iohannis a senat, joi, decretul pentru promulgarea legii privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de relansare si rezilienta necesar Romaniei. Administratia Prezidentiala a anuntat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea…

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen va face luni o vizita oficiala la Bucuresti pentru a prezenta evaluarea privind Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei in cadrul NextGenerationEU. Ursula von der Leyen va avea intrevederi cu presedintele Klaus Iohannis si cu…

- Fostul ministru USR-PLUS de la Investiții Europene, Cristian Ghinea, a anunțat ca va fi prezent la evenimentul de luni cand președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna Planul Național de Redresare și Reziliența a Romaniei, dupa ce a fost invitat de premierul Florin Cițu. Intr-un mesaj…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine la Bucuresti, unde va avea, luni, o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Florin Citu, contextul finalizarii evaluarii Planului Național de Redresare și Reziliența al Romaniei, au anuntat reprezentanti ai

- Daniel Olteanu lanseaza o acuzație dura la adresa coaliției de guvernare: "calculul politic al PNL și al USR e facut pe amanarea oricaror rezultate importante pana in anul electoral 2024!". Olteanu susține ca, din cauza acestui calcul politic, Planul Național de Redresare și Reziliența, cel…

- PSD cere premierului Florin Citu si ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea sa dea urgent explicatii in legatura cu stadiul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). „A solicitat Romania oficial o noua amanare? Pana cand? Care sunt motivele repetatelor esecuri in…