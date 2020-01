Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a declarat, sambata, la Iași, ca asumarea raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi este cea mai buna varianta. „Ma bucur ca Ludovic Orban a facut acest pas curajos, sper sa o faca și pentru alte proiecte de legi”, a afirmat Cioloș, potrivit Mediafax.Prezent…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat, joi, ca Execuivul va trimite luni Parlamentului o scrisoare pentru convocarea unei sesiuni extraordinare, in vederea asumarii raspunderii pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi. Intrebat daca Guvernul forteaza, astfel, alegerile…

- Președintele USR, Dan Barna a declarat, marți seara, ca obiectivul principal este in acest moment alegerea primarilor in doua tururi, afirmand ca n-ar vrea ca acesta sa fie sacrificat pentru alegerile anticipate, anunța MEDIAFAX.„Ei (PSD - n.r.) au 1.700 primari mufați fizic la banul public.…

- Sedinta Consiliului National PLUS are loc in weekend la Iasi. Va fi ales noul Birou National si se va stabili strategia pentru localePLUS isi va stabili strategia pentru alegerile locale, la Consiliul National programat la Iasi, pe 18 si 19 ianuarie, in cadrul reuniunii urmand sa fie ales…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca guvernul ar trebui sa modifice legislația electorala în sensul alegerii primarilor în doua tururi de scrutin prin ordonanța de urgența și nu prin asumarea raspunderii. Tariceanu a mai cerut guvernului sa prezinte de îndata un calendar…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca actualul guvern "nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta" pentru ca nu exista o majoritate in Parlament pentru acest lucru. El afirma ca i-a sugerat premierului Ludovic Orban sa vina cu propunerile de reforme in Parlament, iar daca nu exista…

- Liderul deputaților USR Stelian Ion considera nepotrivite ezitarile PNL în legatura cu revenirea la alegerea primarilor în doua tururi, în contextul în care liberalii cereau în anul 2015, Guvernului tehnocrat, sa adopte o ordonanța de urgența în acest sens, noteaza…

- USR și PNL au ajuns la un acord pentru susținerea Guvernului Ludovic Orban, a anunțat liderul USR, Dan Barna, dupa negocierile de marți cu liberalii. El a precizat ca intre punctele convenite sunt alegerile parlamentare anticipate cat mai repede dupa adoptarea bugetului și alegerile prezidențiale, revenirea…