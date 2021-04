Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu nu mai are sustinerea Aliantei USR PLUS pentru ramanerea in functia de prim-ministru, declara presedintele PLUS, Dacian Ciolos, care considera ca seful Executivului “a facut jocul celor care franeaza de trei luni reformele din programul de guvernare”. “In Coalitie, am luat pana acum decizii…

- Faptul ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, nu s-ar mai bucura de sprijinul Alianței USR – PLUS este tratat drept „știre falsa” chiar de reprezentanții celor doua grupari. Aceștia afirma ca politicianul se bucura in continuare de „toata susținerea” și nu se pune problema inlocuirii sale. Vineri…