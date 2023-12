Cioloș bate cu REPER la ușa PNL Europarlamentarul Dacian Cioloș este disperat ca de anul viitor dispare de pe scena politica, fapt pentru care in ultima perioada a inceput sa tatoneze tabara liberala pentru un eventual transfer. In ultima perioada de timp, Dacian Cioloș a fost vazut de mai multe ori la Bruxelles impreuna cu europarlamentarul PNL Daniel Buda. Potrivit informațiilor noastre, cei doi europarlamentari originari din Salaj negociaza un transfer catre tabara liberala a fostului premier dar și a partidului sau REPER. Practic, Dacian Cioloș a negociat cu Daniel Buda o fuziune prin absorbție, adica partidul lui Cioloș… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

