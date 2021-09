Stiri pe aceeasi tema

- Comietul Politic al USR PLUS a decis, vineri, cu unanimitate de voturi, sa retraga sprijinul politic pentru premierul Florin Cițu. Potrivit deciziei luate, daca in discuțiile din Coaliție, ședința programata la ora 18, nu se accepta schimbarea premierului, va fi inițiata sau susținuta o moțiune de cenzura…

- Intrebat daca PNL il va menține ca propunere de premier și daca moțiunea trece, Florin Cițu a declarat: "Categoric. Eu am demonstrat de fiecare data ca trec peste orice acuzație, pentru mine e mai important sa implementam acest program de guvernare. Sunt foarte sigur ca raman premier și dupa criza".Potrivit…

- Florin Cițu e CONVINS ca ramane premier și daca trece moțiunea de cenzura. Premierul cere demisia de onoare miniștrilor USR Florin Cițu e CONVINS ca ramane premier și daca trece moțiunea de cenzura. Premierul cere demisia de onoare miniștrilor USR Premierul Florin Cițu e convins ca va ramane in fruntea…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca in sedinta coalitiei de vineri seara formatiunea pe care o reprezinta intentioneaza sa incerce ‘calea eleganta’ si va cere demisia de onoare a premierului Florin Citu, mentionand ca, daca acest lucru nu se va intampla, are pregatita motiunea de cenzura…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca in sedinta coalitiei de vineri seara formatiunea pe care o reprezinta intentioneaza sa incerce „calea eleganta” si va cere demisia de onoare a premierului Florin Citu, mentionand ca, daca acest lucru nu se va intampla, are pregatita motiunea de cenzura…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca in sedinta coalitiei de vineri seara formatiunea pe care o reprezinta intentioneaza sa incerce "calea eleganta" si va cere demisia de onoare a premierului Florin Citu, mentionand ca, daca acest lucru nu se va intampla, are pregatita motiunea de cenzura…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, le cere liderilor USR-PLUS sa-și retraga miniștrii din Guvern și sa semneze moțiunea de cenzura impotriva premierului Florin Cițu. In coaliția de guvernare sunt tensiuni mari, dupa ce, aseara, premierul Cițu l-a demis pe ministrul Justiției, Stelian Ion, de…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, dupa ședința conducerii partidului de la Neptun, ca liderii au decis cu unanimitate de voturi sa depuna moțiunea de cenzura in momentul in care vor strange in Parlament cele 234 de voturi necesare, precizand ca in prezent au doar 204. Marcel Ciolacu declarase…