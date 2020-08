Cioloş: 10 august şi dosarul aferent agresiunilor din acea zi - o rană Ordinea si disciplina la care viseaza multa lume nu se obtin cu agresivitate si amenzi, se construiesc pe incredere si pe respectarea adevarului; or, pana astazi, statul roman si institutiile sale sunt in culpa in ceea ce priveste recunoasterea adevarului din spatele violentelor din 10 august, considera presedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos. El spune ca "o societate care isi lasa ranile sa sangereze este o societate predispusa la infectii traumatizante". "O societate divizata de conflicte interne este o prada usoara pentru conspiratii si manipulari de cea mai joasa speta. 10 august… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

