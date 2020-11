Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca victoria Maiei Sandu in alegerile prezidentiale din Republica Moldova reprezinta o confirmare a dorintei majoritatii cetatenilor acestei tari de apropiere strategica de Europa si de Romania, potrivit Agerpres. "Salut victoria istorica a Maiei…

- Maia Sandu va fi cel mai susținut lider politic din spațiul ex-sovietic, afirma Eugen Tomac, in timp ce Marcel Ciolacu apreciaza ca „victoria istorica” a acestei reprezinta o confirmare a dorinței majoritații cetațenilor Republicii Moldova de apropiere strategica de Europa și de Romania, potrivit…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, saluta victoria Maiei Sandu in alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Ciolacu considera ca Maia Sandu este garanția unui viitor fara hoție și corupție. Citește și: Ungaria iși modifica Constituția și incinge spiritele: familia este alcatuita din femeie…

- Mii de moldoveni așteapta la cozi pentru a vota in turul doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. In mai multe orașe din Europa, moldovenii stau la cozi kilometrice inca de la deschiderea secțiilor de vot. Pe rețelele de socializare au fost postate imagini cu mii de cetațeni moldoveni…

- Klaus Iohannis a vorbit in conferința de presa susținuta marți despre turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, care vor avea loc la finalul acestei saptamani. Președintele a spus ca s-a bucurat sa vada votul cetațenilor din primul tur, acordat candidatei Maia Sandu. In plus,…

- ”Romania subliniaza ca este esential ca turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova sa se desfasoare in deplina transparenta si conformitate cu standardele europene si internationale, precum si cu principiile democratice”, a reactionat Ministerul de Externe de la Bucuresti, dupa…

- Alegerile prezidențiale din Republica Moldova vor avea loc duminica aceasta, pe 1 noiembrie. Pentru a ințelege mai bine esența acestor alegeri prezidențiale, trebuie sa trecem in revista profilul celor opt candidați la funcția de șef al statului. In cursa prezidențiala avem 5 candidați de dreapta și…

- Președintele Partidului Popular European, Donald Tusk, a transmise un mesaj in limba romana in care iși anunța susținerea pentru liderul partidului de opoziție PAS din Republica Moldova, Maia Sandu, pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc in 1 noiembrie la Chișinau, informeaza Hotnews.ro."Cand…